A escola irlandesa de intercâmbio SEDA College vai oferecer, até o dia 19 de agosto, 100 bolsas para brasileiros que desejam aprender inglês em outro país. Ao todo, são 90 bolsas parciais com até 50% de desconto e 10 bolsas integrais. Os participantes interessados poderão trabalhar na Irlanda com salário em euro.

De acordo com a escola, os estudantes poderão fazer o intercâmbio em Dublin ou Cork nos períodos da manhã ou da tarde. O valor do programa depende da cidade e turno escolhido. Para estudar em Dublin na parte da manhã, o investimento é de 3.440 euros, o equivalente a R$ 20.735,29. Na parte da tarde, o valor é de 2.840 euros, ou seja, R$ 17.118,67. Já em Cork, o programa da manhã custa 2.940 euros (R$ 17.721,44), enquanto o da tarde custa 2640 euros (R$ 15.913,13).

Interessados devem acessar o site da escola e preencher o formulário de inscrição. Em seguida, é necessário pagar uma taxa de aplicação de R$ 97, que garante acesso ao programa. Os inscritos terão acesso gratuito à plataforma de ensino de inglês online SEDA College Online, que conta com mais de 400 mil inscritos. A plataforma oferece mais de 60 cursos, do nível básico ao avançado, incluindo inglês para negócios e viagens, por três meses. Este acesso está disponível sem custo adicional para os participantes do programa.

Os inscritos realizarão uma avaliação de cinquenta questões sobre inglês, que vão avaliar o nível de escrita e interpretação de texto do candidato. Cada questão acertada, valerá 1% de desconto na bolsa, portanto, a nota final obtida vai definir o percentual da bolsa de estudo. Caso o participante acerte 46 questões, a bolsa será de 46%.

Todos os participantes são elegíveis para as bolsas parciais, e as 10 bolsas integrais serão sorteadas entre aqueles que concluírem a prova dentro do prazo. As inscrições vão até o dia 19 de agosto de 2024. Para mais informações e inscrições, visite o site do programa.