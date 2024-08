A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) vai ofertar, a partir do 1º semestre de 2025, o curso inédito de manutenção aeronáutica. A universidade recebeu certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e agora é reconhecida como um Centro de Instrução de Aviação Civil (Ciac). O curso será na unidade São Gabriel, na Região Nordeste de BH, e terá duração de três anos.

Um grupo de profissionais do Instituto Politécnico da PUC se uniu para estudar o mercado da aviação e, a partir disso, desenvolveu o curso. "O primeiro curso dentro desse campo foi o de engenharia aeronáutica. Depois de um tempo aprimorando-o, percebemos uma demanda altíssima na formação de profissionais para a área de manutenção", relembra o professor e coordenador do curso, Dr. Luis Henrique Santos.

Ele reforça a importância da certificação da Anac nesse desenvolvimento. “O Ciac está alocado no eixo de aeronáutica da PUC Minas, isto é, a homologação beneficiará todos os cursos da área ofertados pela universidade, nos inserindo na indústria aeronáutica como uma instituição reconhecida pela", diz o professor.

A atual presidente da Cooperativa de Soluções em Manutenção Aeronáutica (Coopresa), Lívia Duarte, também diz que o lançamento dessa especialização é fundamental para BH e região, uma vez que não existem grandes escolas de formação dessa mão de obra. "Um dos maiores desafios é a formação de profissionais no setor. Temos muitas indústrias sendo atraídas para nosso país em função do nosso território e localização, mas os cursos que existem ainda são poucos", relata.

Segundo a presidente, o segmento aeronáutico no Brasil é grande, conta com aviação de linhas aéreas, como as empresas Azul e Go; aviação executiva, de carga e agrícola. "A expectativa é que os profissionais formados pela PUC já chegarão com aptidão, diante da formação técnica recebida, para já prestar serviços no mercado de aviação", almeja Lívia.

Currículo

A estrutura do curso é organizada pela Anac. "O aluno já terá possibilidade de interagir com a indústria já no primeiro módulo", afirma Luis Henrique. O currículo foi estruturado entre os módulos básico; radiocomunicação e navegação; estruturas da aeronave e comandos de voo; e modo de propulsão.

"A cada módulo desenvolvido, os alunos começam a interagir com as empresas parceiras. Se o estudante vai à aula à noite, ele passa o período da tarde trabalhando em projetos e até mesmo fazendo estágio", destaca o coordenador. Dessa forma, quando concluir o curso, o aluno já estará ambientado dentro do sistema da empresa.

De acordo com o pró-reitor adjunto do campus São Gabriel, Tarcísio José de Almeida, a presença das empresas na universidade abre um novo campo de possibilidades para os estudantes. “As empresas apresentarão muitas sugestões de projetos de conclusão de curso e de iniciação cientifica, com estudo de problemas específicos nas mais diversas áreas. Isso é importante não só para a empresa, mas também para nós, porque vai oferecer ainda mais oportunidade para os nossos alunos se inserirem no mercado”, explica.

Centro de Treinamento Aeronáutico

Em maio deste ano, a PUC Minas também lançou o Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA), um espaço de formação de profissionais para o mercado da aviação. A princípio, o hangar, localizado no São Gabriel, ofertará cursos de tecnólogo em manutenção de aeronaves e tecnólogo em transporte aéreo. "Neste espaço, soluções para diversos problemas da indústria serão desenvolvidas", garante o professor Luis Henrique.

Com estrutura ampla, o hangar pode ser visitado de forma online. Os interessados podem acessar o tour virtual pelo link.

Pós-graduação em aeronáutica

A PUC Minas oferece duas especializações em aeronáutica – são os cursos de engenharia de manutenção em aeronáutica e gestão de projetos aeroportuários em BIM. Os cursos são voltados para profissionais que pretendem se especializar em gestão do sistema aeroportuário e da manutenção de aeronaves.

As inscrições para as especializações já estão abertas e as aulas iniciam a partir do dia 09 de setembro de 2024. Faça sua inscrição gratuitamente em www.pucminas.br/pos.