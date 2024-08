O Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais (Silemg) anunciou a 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação para os estudantes das escolas públicas e particulares do estado. A competição é dividida em três categorias e haverá premiação para os três primeiros colocados em cada uma. Também serão premiados os professores dos alunos que ficarem em primeiro lugar em cada categoria. As gratificações incluem medalhas, prêmio em dinheiro e notebooks. As inscrições ficam abertas até 31 de agosto.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, os jovens podem expressar sua criatividade enquanto aprendem sobre questões relacionadas à cadeia do leite, desde seus benefícios para a saúde e bem-estar até a sustentabilidade do setor. As escolas interessadas devem acessar o site do silemg.com.br, onde há um formulário eletrônico para realizar a inscrição da escola, os formulários de desenho e redação para produção dos trabalhos e os materiais de divulgação. Informações sobre a realização e envio dos trabalhos podem ser acessadas aqui.

Poderão participar do concurso todos os alunos regularmente matriculados em todos os estabelecimentos de ensino da rede particular, rede pública de Minas Gerais (municipais e estaduais) e do Sesi/Senai de Minas Gerais, do ensino fundamental e ensino médio.

O resultado será divulgado no dia 3 de outubro, a partir das 18 horas, no site silemg.com.br e nas redes sociais oficiais do Silemg. As escolas, professores e alunos vencedores serão comunicados pelo sindicato, a partir do dia 4 de outubro, sobre a logística até o evento da premiação. Já a entrega das gratificações será dia 31 do mesmo mês.

Leia também: Plano de estudos: estratégias para estudar para o Enem 2024 em quatro meses

Confira os temas e categorias:

Grupo 1: Ensino Fundamental — 1º ao 5º ano

Categoria: Desenho

Tema: Leite e lácteos ao redor do mundo

Neste tema, os alunos participarão com desenhos sobre o tema e deverão demonstrar como o produto é presente em diversas culturas e ilustrar a sua versatilidade.





Grupo 2: Ensino Fundamental — 6º ao 9º ano

Categoria: Redação

Tema: Leite e lácteos: sabor e saúde

Os alunos participarão com redações abordando a importância e características de nutrição e gastronomia do leite.





Grupo 3: Ensino Médio — 1º ao 3º ano

Categoria: Redação

Tema: Sustentabilidade: reciclagem e descarte correto de embalagens

Nesta categoria, as redações devem discorrer sobre a importância da destinação final para sustentabilidade, inclusive de embalagens de produtos do setor leiteiro.



Premiações

1º lugar: R$ 1.000,00 + 1 notebook Intel Core i3 – 256 GBSSD 15,6 Full HD Windows 11 + Bolsa térmica com produtos lácteos;

2º lugar: R$ 2.000,00 + Bolsa térmica com produtos lácteos;

3º lugar: R$ 1.000,00 + Bolsa térmica com produtos lácteos.

Os participantes que alcançarem o pódio receberão ainda uma medalha alusiva à premiação. Além disso, 15 trabalhos selecionados a critério da comissão julgadora vão receber uma bolsa térmica com produtos lácteos.

Leia também: Segundo semestre: dicas para você fazer um planejamento de estudos eficaz

Prêmio dos professores

Professores dos alunos classificados em primeiro lugar em cada categoria: R$ 2.000,00

Professores dos alunos classificados em segundo e terceiro lugares: 1 bolsa térmica com produtos lácteos.

Placa de Homenagem: as escolas dos alunos classificados em 1º lugar, receberão uma placa em aço, alusiva ao concurso.