A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nomeou 211 professores da rede municipal da educação infantil e de 1º e 2º ciclos. A lista completa com os nomes foram divulgados no Diário Oficial do Município (DOM).

Há vagas reservadas para pessoas negras e com deficiência. As nomeações são para o concurso do Edital 03/2023 do concurso da educação. São 131 professores para a Educação Infantil e 80 para 1º e 2º ciclos.

A PBH anunciou a convocação de mil professores no início de julho. A homologação foi assinada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) na presença de diversos servidores da educação, que lotaram o salão do órgão municipal.



Além dos professores, serão chamados 39 bibliotecários e 339 assistentes administrativos.