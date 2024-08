Diversão e aprendizado ao mesmo tempo pode ser uma ótima sugestão de passatempo entre pais e filhos. De acordo com a 11ª edição da Pesquisa Game Brasil, 73,9% dos brasileiros jogam jogos digitais, cerca de 155 milhões de pessoas, por isso, o EM separou uma lista com games para jogar em inglês sugeridos pela KNN idiomas, assim, neste Dia dos Pais todo mundo pode brincar e estudar juntos.

"Aprender inglês não precisa ser uma atividade desafiadora e monótona. É possível se divertir enquanto aprimora as habilidades no idioma, tornando o aprendizado uma experiência envolvente e agradável”, ressalta o presidente da KNN Idiomas Reginaldo Boeira.

Veja 5 jogos para pais e filhos aprenderem inglês juntos:



Stop!

Esse jogo, além de divertido, é uma ótima ferramenta para melhorar o vocabulário em inglês. A cada rodada uma letra é sorteada e os jogadores devem preencher as colunas com palavras que começam com ela e que se encaixam nos temas definidos. O vencedor da rodada é quem completa todas as categorias primeiro.

Scrabble

Scrabble é um jogo clássico de palavras que mistura diversão e estratégia. O objetivo é acumular pontos formando palavras que se conectam às jogadas dos outros jogadores no tabuleiro. Durante a partida, os competidores criam palavras, somam pontos, desafiam os adversários e podem trocar suas letras.

League of Legends

League of Legends, mais conhecido como LOL, é uma arena de batalha online onde se espalham uma gama de termos usados pela comunidade gamer. São duas equipes que competem pelo controle do mapa e a dinâmica permite os jogadores adaptarem suas estratégias e táticas para levar o time à vitória.

The Sims

O famoso The Sims é um simulador de vida que oferece uma oportunidade de aprender inglês em um contexto rotineiro. Ao controlar os personagens, os jogadores são expostos a diálogos e textos que refletem o dia a dia, como: interações sociais, compras e decoração de ambientes.

Pokémon

O Pokémon é um sucesso há décadas e no gênero RPG (role-playing game) é uma ótima ferramenta para estudar inglês. Por ser repleto de diálogos e caixas de texto, esses jogos desafiam os jogadores e priorizam interações verbais para progredir na história, oferecendo uma imersão linguística que facilita o aprendizado do idioma.