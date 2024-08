O Centro Universitário Una anunciou o lançamento da Faculdade de Medicina na cidade de Tucuruí, no Pará, Região Norte do país. O curso segue a estrutura acadêmica estabelecida pelo ecossistema de educação médica do país (Inspirali). A princípio serão abertas 50 vagas. A autorização para a abertura da primeira turma foi concedida pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Mais Médicos.

O curso da Una vai atender toda a Região Sudeste do Pará e será a primeira faculdade de Medicina no entorno do Rio Tocantins, que possui nove municípios e abrange cerca de 600 mil habitantes. Além disso, a cidade faz parte da região amazônica que será beneficiada com atendimentos à quilombolas, ribeirinhos e indígenas.

Os estágios serão viabilizados por meio de convênios entre a Una e a Inspirali, com apoio das secretarias municipais e estadual de saúde. A atuação será nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais e outros serviços de saúde da região.

“Nosso objetivo é formar profissionais capacitados a atuar pautados em princípios éticos, científicos e eco humanitários, no processo de saúde-doença nos diferentes níveis de atenção, pela promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos, na perspectiva da integralidade da assistência", destaca Nathan Mendes Souza, diretor regional da Inspirali.

Para o reitor da Una, Rafael Ciccarini, a chegada da Faculdade de Medicina em Tucuruí vai contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de todo o estado. “Nas cidades em que a Una está presente temos grande envolvimento com a comunidade, prestando atendimentos gratuitos na área de saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento dos estudantes e a melhoria da qualidade de vida da população. O curso de Medicina irá fortalecer esse propósito”, afirma.

O processo seletivo para os alunos da primeira turma está aberto e os interessados podem obter mais informações no site https://www.una.br/ ou pelo telefone (31) 99558-9661. Inicialmente, serão oferecidas 50 vagas, com início das aulas a partir de 5 de setembro, em período integral. A Faculdade Una está localizada na Rua A, 1006, Santa Mônica – 68456-760 (Tucuruí, PA).