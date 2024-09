O programa de capacitação Minas Forma oferece mais de 8 mil vagas para cursos gratuitos na área de turismo e cultura, com turmas a partir deste mês de setembro. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), possibilita e incentiva a formação de pessoas em vulnerabilidade social.

O público-alvo do programa são os inscritos no CadÚnico, cadastro do governo federal que inclui famílias de baixa renda residentes em todo território nacional, especialmente jovens de 18 a 29 anos, com ou sem qualificação, e mulheres acima de 40 anos. No entanto, todos os mineiros podem participar. Os cursos vão acontecer em 101 municípios do estado.





Para fazer inscrição, é necessário ter idade mínima de 16 ou 18 anos, a depender do curso. Em alguns casos, é necessário comprovar escolaridade ou experiência.





Os cursos têm duração entre 35 e 100 horas e, além da qualificação, os estudantes recebem bolsa-auxílio. O valor da bolsa varia entre R$ 210 e R$ 600, pagos semanalmente conforme a carga horária do curso e frequência do aluno nas aulas.





“O benefício de R$ 6 por hora de aula é uma forma de garantir que o aluno inscrito e participante possa se deslocar até o curso e fazer um lanche sem se preocupar. É um gesto de apoio e estímulo para que essas pessoas estudem e conquistem sua autonomia financeira”, afirma Arthur Campos, subsecretário de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda da Sedese-MG.





Os interessados podem se matricular em unidades do Senac, pontos de apoio nos municípios participantes ou de forma on-line, na página do Minas Forma.





Cursos e municípios

Confira os cursos disponíveis e os municípios que serão atendidos pela iniciativa. Interessados devem verificar no site do Minas Forma quais modalidades estão disponíveis no local que residem. A previsão de início dos cursos também pode ser consultada.

Modalidades:

Aperfeiçoamento em serviços de cozinha;

Boas práticas para serviços de alimentação;

Depilação com linha;

Elaboração de roteiros turísticos;

Escovista iniciante;

Estratégias de vendas para comércio de rua;

Ferramentas de marketing digital;

Formação de barista: preparo e serviço de café;

Intensivo de formação de sushiman, Pizzas doces e salgadas;

Processos operacionais de recepção e reservas em meios de hospedagem;

Qualidade no atendimento ao cliente;

Salgados simples e finos;

Técnicas básicas para camareiro;

Técnicas básicas para chapeiro;

Técnicas de atendimento em lanchonetes e entregas;

Técnicas de operação de caixa;

Técnicas de organização de eventos;

Técnicas e práticas de lazer e recreação;

Técnicas para churrasco;

Técnicas para garçom;

Turismo cultural;

Condutor de visitantes;

Turismo cultural e de natureza

Municípios:



Alfenas, Araguari, Araxá, Arcos, Barão de Cocais, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Boa Esperança, Bom Despacho, Bueno Brandão, Camanducaia, Campo Belo, Carangola, Caratinga, Cataguases, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Dores do Indaiá, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Extrema, Fama, Formiga, Frutal, Gonçalves, Governador Valadares, Guaxupé, Ibirité, Igarapé, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Itajubá, Itambacuri, Itanhandu, Itapecerica, Itaúna, Ituiutaba, Jaboticatubas, Jacutinga, Janaúba, João Pinheiro, Juatuba, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Lambari, Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Mariana, Mateus Leme, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, Ouro Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Passa Quatro, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Resplendor, Ribeirão das Neves, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Riacho, Santos Dumont, São João Del Rei, São João Nepomuceno, São Joaquim de Bicas, São José da Barra, São José da Lapa, São Lourenço, São Thomé das Letras, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Timóteo, Tiradentes, Três Marias, Turmalina, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Viçosa, Volta Grande.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa