Um acidente de carro provocou um incêndio de grande proporções na noite dessa segunda-feira (9/9), às margens da BR-262, em Mariana, na Região Central de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro Chevrolet Astra seguia na pista sentido Ponte Nova quando perdeu o controle da direção, capotou e caiu em um barranco.





Logo depois, o carro pegou fogo e incendiou a vegetação ao redor do acidente.





O condutor, de 44 anos, conseguiu sair sozinho de dentro do veículo antes do início do incêndio. Ele foi encontrado sem ferimentos aparentes, mas um pouco confuso.

Duas guarnições dos bombeiros foram até o local. Uma delas atendeu o condutor e único ocupante do veículo e a outra combateu às chamas. O fogo foi controlado com quase dois mil litros de água.





Os militares contaram com o apoio de um caminhão pipa de Mariana para abastecimento da viatura de combate a incêndio.