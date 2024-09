Um incêndio de grandes proporções próximo ao Topo do Mundo, na Serra da Moeda, provoca lentidão na BR-040 na tarde desta terça-feira (10/9) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As chamas chegaram próximo do Km 567 da rodovia, perto do trevo que dá acesso ao condomínio Retiro do Chalé.

No momento, as pistas em ambos os sentidos estão interditadas. A lentidão no sentido Juiz de Fora é de 3 quilômetros e no sentido Belo Horizonte há dois quilômetros de retenção.

As chamas estão sendo combatidas por caminhões-pipa da EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho. Até a publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros não informou se foi deslocado para o incêndio.

A recomendação da concessionária para motoristas que se depararem com fogo ou fumaça é fechar os vidros do veículo, usar farol baixo e não parar na faixa de rolamento. E, ao chegar em local seguro, que liguem para a concessionária, que irá deslocar uma equipe para combater as chamas. O telefone é: 0800 003 1040.

* Matéria em atualização