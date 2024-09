Um homem ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho em uma máquina de moagem de pneus. O incidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (10/9), em um estabelecimento comercial localizado no Distrito Industrial 1 de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o acidente deixou a vítima inconsciente e mobilizou três equipes da corporação.





"Durante os trabalhos de moagem de pneus, um dos funcionários, ao realizar a alimentação da esteira, foi arrastado pelo braço que ficou preso no maquinário em movimento", explicou a corporação.





Ao ser arrastado, a vítima bateu com cabeça no cilindro, sofrendo corte contuso na face, fratura de crânio, inconsciente, com hemorragia e possível fratura do antebraço direito", complementou nota do 8º BBM.





Após ser retirado da máquina pelos bombeiros, o homem foi levado para hospital de Uberaba por Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).

O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado. Assim que houver atualização, o texto será complementado.