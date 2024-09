Um adolescente, de 16 anos que é suspeito de ser um dos envolvidos em um tiroteio contra a Polícia Militar, no último sábado (7/9), em Capitão Andrade, próximo a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde dessa segunda-feira (9/9). De acordo com a PM, ele foi flagrado traficando drogas no Bairro São José.

Uma operação policial era realizada pelos militares, quando os policiais receberam informações anônimas sobre um menor, que estaria envolvido em uma tentativa de homicídio de militares no último sábado, estava traficando drogas no Bairro São José.





Além disso, obtiveram, também, a informação de que um homem, identificado pelas iniciais G. H. V. C., circulava pela cidade, e seria o apoio do adolescente.





Pouco tempo depois, os militares visualizaram uma motocicleta no local indicado pela denúncia e viram o motoqueiro entregando uma sacola ao menor. Os militares se aproximaram e, ao serem avistados, o motociclista fugiu.





Enquanto isso, o adolescente correu e entrou em uma casa, levando a sacola que tinha recebido do motoqueiro. Os militares seguiram o menor, entrando na casa, e o viram saindo do banheiro. Ao revistar o interior do cômodo, encontraram uma sacola contendo uma grande porção de maconha e três pedras de crack. O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.





Troca de tiros





No último sábado, três homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar nessa sexta-feira (6/9) em Capitão Andrade, cidade na Região do Vale do Rio Doce, depois de uma troca de tiros.





Os quatro são integrantes de gangues rivais da cidade. Segundo a PM, os quatro suspeitos, com idades de 16, 18, 19 e 34 anos, trocavam tiros no meio da rua quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local.





Ao avistar os militares, um dos autores que estava na garupa de uma motocicleta, disparou contra os policiais, que revidaram. Os homens na moto fugiram em seguida.





Outros suspeitos fugiram para uma mata próxima. Após diligências, os quatro autores foram localizados e encaminhados para a delegacia de Governador Valadares. Ninguém se feriu.

Também foram apreendidas duas escopetas e 26 munições de dois calibres diferentes.





O menor que estava na garupa da motocicleta, atirou contra os militares no dia do crime e foi apreendido seria, segundo a polícia, o mesmo foi novamente preso nesta segunda-feira.