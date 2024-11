O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (26) em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante o incidente, seguranças que acompanhavam o pastor reagiram e trocaram tiros com os criminosos, impedindo o roubo.



A abordagem aconteceu por volta das 18h, na Rua Professor Plínio Bastos, enquanto Silas Malafaia se dirigia à sede de sua igreja na Penha. Ele estava em um BMW, modelo blindado, e não sofreu ferimentos. Os assaltantes exigiram que o vidro do carro fosse abaixado, mas o pastor se recusou.





Os seguranças do religioso estavam em um veículo Toyota Corolla logo atrás e intervieram ao perceber a tentativa de assalto. Um deles, portando uma arma de grosso calibre, enfrentou os criminosos, o que resultou em troca de tiros.

A Polícia Militar informou que foi acionada após o ocorrido e que os seguranças do pastor eram policiais militares que estavam de folga. Mais tarde, um dos suspeitos foi encontrado internado em um hospital particular, onde foi preso. Além disso, os policiais recuperaram um veículo roubado utilizado na ação.