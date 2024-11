Motociclista baleado no ombro em tiroteio de policiais contra assaltantes, no Rio de Janeiro

A major da Polícia Militar, Cláudia da Silva Teles, lotada no Hospital Central da PM, foi vítima de um assalto na Linha Amarela, altura da saída 9D, em Bonsucesso, pista sentido Barra da Tijuca, na manhã desta terça-feira (26).





Quatro bandidos armados abordaram a policial e roubaram seu carro, um modelo Kicks prata. Durante o crime, ela foi agredida com duas coronhadas na cabeça, necessitando atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso, onde levou pontos.





Policiais do batalhão de Belford Roxo passavam pelo local no momento do assalto e trocaram tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Durante o confronto, um passageiro de moto por aplicativo, identificado como Otávio Garcia Neto, de 30 anos, foi baleado no ombro. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Salgado Filho, sem gravidade.





O caso ocorreu por volta das 7h30, causando pânico entre quem passava pela via expressa. Uma faixa da pista sentido Barra da Tijuca precisou ser interditada, e o trânsito no trecho segue impactado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Horas depois, policiais do batalhão da Maré prenderam dois suspeitos na Avenida Brasil. A major Cláudia está sendo aguardada na delegacia para reconhecimento e possível identificação dos envolvidos no crime. O caso segue em investigação.