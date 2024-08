Um incêndio levou pânico a motoristas e passageiros que estavam na Linha Amarela na manhã desta quinta-feira (8), na altura do túnel da Covanca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um caminhão que transportava cerveja pegou fogo no túnel da Covanca, pista sentido Fundão, e deixou a Linha Amarela totalmente fechada por mais de uma hora.

O túnel estava cheio e muitas pessoas ficaram desesperadas e saíram correndo em meio a nuvem de fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Jacarepaguá foram acionados por volta das 7h22. Pelo menos 38 pessoas que passaram mal por conta da fumaça foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Daquelas, 17 precisaram ser socorridas para os hospitais Lourenço Jorge, Salgado Filho e Albert Schweitzer, sendo uma em estado grave.



Imagens que circulam na internet mostram diversas pessoas correndo para sair do túnel, tomado por fumaça, o mais rápido possível. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e, até as 8h49, trabalhavam no rescaldo do incêndio.



A pista sentido Centro segue fechada. O sentido Barra foi reaberto às 8h40 com lentidão desde Bonsucesso. As equipes da concessionária Lamsa atuam na retirada dos veículos que ficaram dentro do túnel para a liberação do trânsito. A recomendação é que os motoristas evitem a Linha Amarela sentido Centro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia