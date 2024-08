"Ela tentou se livrar dele durante 14 anos. Quando finalmente conseguiu, ele a matou." A declaração é de Caroline Campos, 24 anos, filha de Rosemeire Rosa Campos, 46, assassinada a facadas pelo ex-marido Anderson Cerqueira, 45. Em tom de desabafo, a jovem conversou com o Correio e contou detalhes sobre o relacionamento do casal, que era marcado por desentendimentos e violência psicológica. A principal linha de investigação trabalhada pela Polícia Civil (PCDF) é de feminicídio seguido de suicídio.

Rosimeire e Anderson mantiveram um casamento por 14 anos. Há quatro meses, a gerente de vendas decidiu colocar um ponto-final na relação. "Há um mês, tinha saído o divórcio. Ela estava cansada do comportamento dele. Sempre muito explosivo, controlador e bipolar. Quando se alterava, gritava, batia porta, xingava e ameaçava", relata Caroline.

Anderson matou a ex e tirou a própria vida com uma faca (foto: Redes sociais)

O casal teve um filho, atualmente com 13 anos. O adolescente foi quem encontrou os corpos dos pais ensanguentados e sem vida na sala de casa, na tarde de terça-feira. Rosimeire e Anderson estavam na sala da residência, em um condomínio na Ponte Alta Norte do Gama, e apresentavam marcas de perfurações causadas por faca.

O crime

Ao Correio, familiares e conhecidos de Rosimeire acreditam que o crime tenha sido premeditado por Anderson. Durante um mês, o barbeiro passou a monitorar cada passo da ex. Por meio de um aplicativo de celular e com o e-mail da vítima cadastrado, ele conseguia ter acesso aos locais frequentados pela vítima.

Na terça-feira, o aplicativo registrou o monitoramento por volta das 15h30, minutos antes de Anderson entrar no condomínio da vítima. Por ordem judicial, o agressor tinha autorização para entrar no residencial, mas precisaria avisar à ex. A polícia investiga se Anderson chegou a contatar Rosimeire antes de ir até a casa.

Segundo amigos e parentes, Anderson entrou no condomínio e estacionou o carro em um lote vazio, foi à casa da ex, trancou a porta e a esfaqueou. Mais tarde, o filho tentou entrar em casa, viu que estava tudo fechado e pulou o muro, quando viu os corpos na sala.

O adolescente pediu socorro aos vizinhos, que acionaram a polícia. Uma faca foi apreendida e encaminhada para a perícia.

O corpo de Rosimeire será enterrado hoje, no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. O velório está marcado para as 8h30 e o sepultamento as 11h30. "Minha mãe tinha o coração gigante. Ela era apaixonada por animais. Tinha 10 gatos e dois cachorros. Não podia ver um animal na rua que queria levar para a casa", desabafou a filha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Cuidados

Lucas Karam, professor e advogado especializado em crimes cibernéticos, explica que há ferramentas que permitem o registro e histórico de localização e é preciso tomar cuidados. Segundo ele, é possível analisar todo o histórico, fotos salvas e outras informações sensíveis em uma conta. "A melhor forma de se proteger é utilizar senhas fortes, antivírus e habilitar a verificação em duas etapas de autenticação da conta." Além disso, é possível verificar quais localizações e em quais dispositivos a conta está conectada, facilitando, assim, a identificação de acessos não autorizados.