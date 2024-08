Um sortudo de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, fez uma aposta simples de R$ 2,50 na Super Sete e acertou os sete números da loteria sorteada nessa quarta-feira (7/8).

O apostador fez a aposta pela internet e apostou sete números e 'cravou' o resultado. Confira os números sorteados.

Como ele foi o único a acertar os sete números da Super Sete, o apostador levou a bolada de R$1.066.839,85. Outra aposta de Minas, de Pedra Azul, na Região do Jequitinhonha/Mucuri, acertou seis números e faturou R$13.691,12. No entanto, essa aposta foi feita com 11 números e custou R$ 40.





Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.









Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.