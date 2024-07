Uma aposta de Ibirité, na Grande BH, acertou as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3167, realizado nesta segunda-feira (29/7). Com isso, o sortudo garantiu o prêmio de R$ 895.320,00.

O morador de Ibirité divide o prêmio com mais três apostas: Novo Progresso (PA), Curitiba (PR) e Santo Antônio de Pádua (RJ).

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25.

Além disso, 579 apostas marcaram 14 acertos no concurso, levando R$ 1.033,41, cada.

O próximo sorteio será nesta terça-feira (30/7) e valerá R$ 1,7 milhão.