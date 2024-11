Policiais da 12ª DP (Copacabana) estão à procura de José Marcos Chaves, ex-motorista da socialite Regina Lemos, de 88 anos. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto, além de supostamente ter isolado a idosa de sua família e amigos por 10 anos.

De acordo com a família, o homem teria começado a controlar a vida de Regina em 2011, quando os dois passaram a viver juntos. Durante os anos de convivência, ele conseguiu formalizar uma união estável e obteve uma curatela provisória, que lhe dava autoridade para gerenciar os interesses da socialite, sob a justificativa de que ela não teria condições de cuidar de si mesma.

As acusações incluem também agressões físicas, roubo de valores milionários e falsificação de documentos para obtenção de vantagens financeiras. A investigação aponta que, além de privar Regina do contato com seus entes queridos, José Marcos teria manipulado emocional e financeiramente a idosa, obtendo controle total sobre sua vida.

Regina Lemos Gonçalves é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, marca de cartas de baralho.