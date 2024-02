Duas mulheres, de 33 e 40 anos, foram presas suspeitas de sequestro e cárcere privado de um bebê de seis meses na noite dessa terça-feira (30/1), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança estava sendo ameaçada por traficantes da região do bairro Granjas São João depois que perdeu uma carga de droga de R$ 500.

Como forma de punição, o filho da mulher foi sequestrado e, caso ela não pagasse a dívida, eles manteriam a criança em cárcere privado. Ainda de acordo com a vítima, o traficante chegou a marcar um encontro com ela, dizendo que o bebê seria entregue, mas ela suspeitou que o encontro se tratava de uma emboscada.

Em uma operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil, os agentes foram até a residência onde o bebê era mantido em cárcere privado. No local, uma mulher recebeu e liberou a entrada dos policiais.

No segundo pavimento da casa, a criança foi encontrada em cima de uma cama enrolada em um lençol, acompanhada de uma segunda mulher.

De acordo com os policiais, a criança estava suja, com fome e chorando muito. A mãe e o bebê foram levados para um albergue.

As mulheres encontradas na residência disseram para a polícia que uma conhecida deixou o bebê no imóvel com elas em data anterior. As duas suspeitas foram encaminhadas para a delegacia, para demais providências.