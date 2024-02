Funcionários de uma estação de tratamento de esgoto, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, encontraram um feto durante a limpeza de uma grade, na manhã desta terça-feira (30/1).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da criança ainda não foi identificada. O corpo era do sexo masculino e tinha 16 semanas. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Procurada pela reportagem, a Copasa disse ter acionado prontamente as autoridades de segurança. “Um boletim de ocorrência foi registrado pela PM, e, no início da tarde, a Polícia Civil fez a remoção do feto”, disse por meio de nota. Não foi necessário interromper as atividades na estação.

O caso será investigado pela Polícia Civil.