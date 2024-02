Batida entre carros deixou dois mortos na BR-381, no interior de Minas

A BR-381 voltou a ser cenário de tragédia na tarde desta terça-feira (31/1), por causa de um grave acidente que tirou a vida de duas pessoas, na altura de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram motorista e passageiro de um dos veículos, envolvidos em uma batida frontal nesta tarde. Os corpos foram retirados das ferragens e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do outro carro, que não teve a identidade revelada, seguia viagem sozinho e teve apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para atendimento médico no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A dinâmica do acidente, no entanto, ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil de Minas Gerais também esteve no local, e irá investigar o caso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou apoio no controle do tráfego no local.