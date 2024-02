O carnaval já voltou a alegrar as ruas de Belo Horizonte. Porém, junto com a expectativa pelos dias de folia, a segurança com itens pessoais como carteiras e celulares também está tirando o sono de muita gente. Em 2023, por exemplo, ano em que os blocos voltaram às ruas depois da pandemia da Covid-19, foram registradas 20.102 ocorrências de furto de celular na capital. Para que foliões curtam o período com tranquilidade, o Estado de Minas preparou algumas dicas indispensáveis para os dias de festa.

Conforme dados do "Observatório de Segurança Pública", da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), em 2020, último ano em que houve carnaval na capital mineira antes da pandemia, foram registradas 14.253 ocorrências de furto. Quando comparado a 2023, os dados apresentam um aumento de 41%. Já em 2021, período em que não houve festas de rua, mas que também a população ainda estava isolada devido ao avanço do coronavírus, foram 13.720 casos. Em 2022, quando blocos de carnaval saíram de forma independente durante os dias que seriam de folia, os registros cresceram 31,3% em comparação ao ano anterior, com 18.019.

O tenente Lucas Coutinho, chefe da Sala de Imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), recomenda que, enquanto a pessoa estiver na rua, mantenha o aparelho celular sempre no bolso da frente. Ele explica que, para uma maior segurança, é necessário que os foliões tenham uma postura de segurança visual. Caso a roupa não tenha nenhum espaço, é bom sempre optar por pochetes e doleiras.

Em caso de roubo ou furto de aparelho celular, em qualquer ocasião, a primeira medida a ser tomada, além do registro da ocorrência policial, é contatar a operadora telefônica pedindo o bloqueio da linha. Além disso, é necessário alterar senhas de redes sociais, e-mails e de contas bancárias. De imediato, a pessoa que se apropria do aparelho pode não ter acesso aos aplicativos de banco, por exemplo, mas sim a outros, como e-mail, deixando mensagens diretas desprotegidas.

“Ao usar o celular, observe quem está ao seu redor e, se possível, utilize sempre próximo a uma viatura, ou a um policial militar”, recomenda o tenente.

Como bloquear o celular furtado

Com o objetivo de desburocratizar o processo de bloqueio de aparelhos de celular, a Sejusp criou a Central de Bloqueio de Celulares do Estado de Minas Gerais (Cbloc). O processo deve ser feito após o registro do Boletim de Ocorrência, de forma gratuita, pela internet.

Para bloquear o aparelho e proteger dados pessoais como fotos ou caminhos de GPS salvos, a pessoa só precisa do número da linha, e não mais do IMEI – que pode ser encontrado na etiqueta da caixa do celular, no adesivo que fica atrás da bateria, ou digitando *#06# no celular e apertando a tecla “ligar”. O bloqueio impede que quem cometeu o crime possa ativar o aparelho para uso na rede de telefonia móvel.





Além disso, em caso de recuperação por autoridades policiais dos aparelhos roubados ou furtados, será realizado contato com o proprietário. Ele, então, deverá dirigir-se à unidade policial informada a fim de retirar o aparelho celular, mediante preenchimento do Termo de Restituição. A autoridade será a responsável, por meio de sistema próprio, pela realização do pedido de desbloqueio do aparelho via Anatel.

Cuidados com a carteira

Em relação a como proteger sua carteira, o tenente Lucas Coutinho recomenda que os foliões levem apenas o necessário. Os cuidados com cartões de crédito são ainda mais importantes: sempre confira o valor que está na maquininha, para não sofrer golpes e nunca o empreste a estranhos. “Raspe o código de segurança do seu cartão de crédito. Em posse dele e o número do cartão é possível fazer compras on-line. Claro, antes tire uma foto ou anote em algum lugar.”

Aos ambulantes, o militar chama atenção aos pagamentos via Pix. Para também não sofrer golpes, o indicado é sempre ter certeza que o valor foi depositado em sua conta. “Ele precisa ser conferido automaticamente pela pessoa que faz o pagamento e, especialmente, por aquela que está recebendo”, afirma.

Confira mais dicas de segurança no Carnaval

Evite brigas e confusões. Caso veja alguma, procure um local seguro e distante.

Leve somente o necessário. Procure não sair com itens de valor e com cartões de limites muito altos.

Carregue seus pertences de forma firme, de preferência próximo ao corpo. Evite deixar dinheiro, carteira ou celular nos bolsos ou em locais de fácil acesso.

Doleiras e pochetes são ótimas medidas contra roubos.

Jamais reaja a um assalto, entregue o que a pessoa pedir. Procure memorizar os traços, sinais particulares e roupas dos infratores, repassando as informações para a Polícia.

Evite a exposição do aparelho em locais de grande movimento. Se precisar atender uma chamada ou acessar as mídias sociais, procure um local mais protegido. Seja rápido e discreto.

Ao transitar em lugares de grande aglomeração, fique atento a esbarrões e empurrões.

Insira você mesmo o cartão na maquininha, se atente ao valor e verifique se está certo.

Ao utilizar aplicativos de transporte, cheque antes as informações do motorista e do carro, compartilhe a corrida com os seus contatos de confiança e ao fim verifique se a viagem foi finalizada.