A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que, ao todo, a Belotur disponibiliza 13.482 unidades de banheiros químicos, no período de 27 de janeiro a 18 de fevereiro, período oficial de Carnaval em Belo Horizonte. E entre o sábado (10/2) e a terça-feira (13/2), as unidades estarão em 99 pontos fixos ou de acordo com a localização dos blocos que ocupam as ruas da capital mineira. Das 13.482 cabines, 272 são adaptadas para pessoas com deficiência.

Para a distribuição dos pontos fixos, a Belotur, diz a PBH, levou em consideração o público estimado para cada bloco, os trajetos dos desfiles e a quantidade de cortejos simultâneos. Para a edição do Carnaval deste ano, a prefeitura estima que BH terá 5,5 milhões de foliões.

Para que o folião confira a localização dos pontos fixos, foi disponibilizado no Portal Belo Horizonte um mapa com os endereços. Regiões Leste, Centro-Sul, Nordeste e Pampulha são algumas das áreas que os banheiros fixos serão instalados.

A PBH informou que os pontos fixos vão contar com o apoio de cinco caminhões sugadores de efluentes. “Os veículos ficarão estrategicamente estacionados já dentro dos bolsões de isolamento para realizarem a limpeza dos banheiros químicos, atendendo aos pontos localizados na Savassi, nas ruas Sapucaí, Itambé e Aarão Reis e no Colégio Arnaldo, que contam, em média, com 40 banheiros fixos cada.”



Multa

O folião que for flagrado urinando em vias públicas pode responder por atentado violento ao pudor (artigo 233 do Código Penal). A detenção pode ser de três meses a um ano ou pagamento de multa.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata