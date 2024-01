As chuvas não vão dar trégua a Minas Gerais. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 621 municípios estão sob alerta de precipitações intensas. O aviso é válido até a manhã desta terça-feira (30/1), mas pode ser prolongado.

Das cidades listadas pelo órgão, 372 estão em nível laranja. Por isso, a previsão é de chuva de 60 mm/h, ou 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h, no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já outros 249 municípios, localizados nas Regiões Noroeste, Central, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata, estão em nível amarelo. Para esses lugares, a previsão é de perigo potencial de precipitação de até 50 mm/dia e ventos que podem chegar a 60km/h. Quanto aos estragos esperados, há baixo risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nesta terça-feira (30/1), a tendência é de redução das chuvas no Norte e Leste de Minas Gerais, devido ao encerramento de atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Entretanto, pancadas de chuva decorrentes do aquecimento diurno e disponibilidade de umidade são esperados em quase todas as regiões mineiras, exceto no Oeste e Sudoeste do estado. Persiste a sensação de abafamento,nas áreas com chuva, devido à grande quantidade de umidade na atmosfera.

Na capital, o tempo deverá ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é que a temperatura fique entre 20ºC e 30ºC.