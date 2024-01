Um homem de 39 anos precisou ser resgatado de dentro de uma cisterna pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Segundo a Corporação, na tarde desse domingo (28/1), o cachorro do rapaz caiu na cisterna, de aproximadamente 15 metros de profundidade.



O tutor do animal entrou na cisterna para salvar o cachorro. Na descida, ele foi “escorando nas paredes”. Ele conseguiu chegar ao final e resgatar o cachorro.



Contudo, “ao tentar voltar à superfície, não logrou êxito”, explicaram os bombeiros no boletim de ocorrência. Segundo a corporação, ele tentou subir escorando na cisterna, mas não conseguiu.



Com isso, os bombeiros foram acionados e usaram uma corda para chegar até a vítima e resgatar também o cachorro. Nenhum dos dois estava ferido.



Os militares reforçaram que a orientação é “não tentar resgatar animais em locais de difícil acesso”. Nestes casos, a orientação é ligar para o órgão.