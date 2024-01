A Banda Mole de BH anunciou a programação completa para seu 49º desfile. O cortejo será no sábado (3/2), das 13h às 22h, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e Guajajaras.

Com dois trios elétricos e um palco, o icônico pré-Carnaval da capital mineira receberá uma programação que vai das marchinhas ao hip hop. Baianas Ozadas convidam Alexandre Nero, Funk You, Chrigor, Tropkilazz + Vhoor e outros nomes para embalar os foliões no Centro da cidade, com entrada franca.

Neste ano, além de celebrar a diversidade musical, o bloco vai destacar a preservação ambiental. A escolha visa aumentar a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da proteção dos recursos naturais. “Sempre aproveitamos a visibilidade da banda para dar um recado que fosse útil para a sociedade”, relembra o presidente do bloco, Luiz Mário Jacaré Madeira.

Para isso, dois profissionais e defensores da natureza serão homenageados: André Trigueiro, jornalista especializado em questões ambientais, e Fernando Gabeira, político e ambientalista. Jacaré conta que ambos terão a representação de seus rostos nos tradicionais bonecões que desfilarão pela avenida.

Autor de diversos livros e referência na cobertura jornalística, André Trigueiro também é conhecido por informar e conscientizar as pessoas acerca do meio ambiente. Semelhantemente, Fernando Gabeira tem sido voz ativa na defesa da preservação de recursos da natureza.

Diante do cenário de desequilíbrio ambiental, a Banda Mole também escolheu dar um impulso nesta conscientização. “Nós achamos que, no momento, este era o recado, e escolhemos dar nossa contribuição”, destaca o presidente.

Festa na Afonso Pena

Além de dois trios elétricos, a Banda Mole vai ter um palco instalado na entrada do Parque Municipal. O produtor Totove Ladeira ressalta a pluralidade das vertentes musicais que contempla o tradicional e as inovações de artistas periféricos.

O evento também contará com equipe de segurança especializada, como o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de BH em pontos estratégicos na avenida, além de brigadistas, posto médico e UTI’s móveis em caso de emergências.



Criada em 1975, quando filhos e netos das famílias tradicionais do Bairro Lagoinha viram o fim do bloco “Leões da Lagoinha” e se juntaram para fundar o novo coletivo, a Banda Mole tem como um dos pontos fortes a valorização da diversidade com muita alegria, críticas políticas e muita música.

Confira a programação completa:



Palco (Samba e Pagode):

13h – DJ Pablo Catão

14h20 – Zé da Guiomar

15h10 – DJ Pablo Catão

15h30 – Bloquinho Banda Mole convida Júlia Rocha

16h20 – DJ Pablo Catão

16h30 – Esquenta Charanga do Bororó

17h10 – DJ Pablo Catão

17h45 – Axtral

19h45 – DJ Pablo Catão

20h – Chrigor

22h – Fim do evento



Trio Axé:

13h – DJ Vini Brown

15h – Rubens Aredes (ex-Então,Brilha!)

16h45 – DJ Vini Brown

17h30 – Baianas Ozadas convida Alexandre Nero

19h30 – DJ Vini Brown

20h – Samba do B (Pagodão Baiano)



Trio Hip hop Funk:

13h – DJ Black Josie

15h – Roger Dee + Rogger Moore convidam Tropkilazz + Vhoor

16h45 – DJ Black Josie

17h30 – Funk You

19h30 – DJ Black Josie

20h – Baile do Kin



Serviço

Data: 3 de fevereiro, sábado

Horário: 13h às 22h

Local: Avenida Afonso Pena, entre as Ruas Bahia e Guajajaras

Entrada: gratuita para todos os públicos

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata