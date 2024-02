"Carnateó" é adiado devido as chuvas

A Prefeitura de Teófilo Otoni adiou o carnaval no município devido às fortes chuvas que atingiram a Região Sudeste de Minas Gerais. O "Carnateó" aconteceria neste fim de semana (dias 3 e 4 de fevereiro).

A Defesa Civil da cidade informou que, em oito dias, choveu cerca de 263 milímetros (mm). Teófilo Otoni encontra-se no alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o qual indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40 a 60 km/h). O índice ainda pode provocar desastres como enchentes e alagamentos.

Por esta razão, o adiamento das apresentações visa prestar solidariedade e respeito às pessoas que sofreram com as chuvas. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, sete pessoas estão desabrigadas e 88 estão desalojadas.

Ainda não foi divulgada uma nova data para a realização das festividades do carnaval 2024. “A prioridade é o atendimento às famílias, ações de limpeza e manutenção com todo o nosso efetivo de servidores”, afirma a prefeitura.

Alerta de alagamento

O Inmet emitiu alerta de chuva intensa e risco de alagamentos para 176 cidades mineiras, dentre elas, Teófilo Otoni. O aviso é válido até às 10h desta quarta-feira (31/1).

Instruções

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Em caso de queda de energia elétrica, desligue os aparelhos elétricos

- Se necessário, contate imediatamente a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).