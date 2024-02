O homem de 53 anos, agredido com cerca de 30 pauladas após uma briga de bar em Mar de Espanha, na Zona da Mata mineira, está em internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora. O quadro de saúde dele foi confirmado ao Estado de Minas nesta terça-feira (30/1) pela assessoria da Secretaria de Saúde do município.

Câmeras de monitoramento na rua registraram o momento em que os dois homens se agridem na noite da última sexta-feira (26/1). Eles estavam bebendo juntos antes do desentendimento, quando o rapaz, de 37 anos, tentou acertar a vítima com um bloco de concreto, mas ela conseguiu desviar.

Em seguida, uma mulher apareceu carregando um porrete de madeira e o entregou ao agressor, que, então, iniciou a sequência de pauladas contra o homem de 53 anos já caído na via. Assista:

Conforme veiculado pela TV Alterosa, o suspeito alegou aos policiais ter levado um soco no rosto, o que teria motivado as agressões. A vítima foi encaminhada ao HPS, em Juiz de Fora, com traumatismo craniano, hemorragia interna e vários hematomas. A Secretaria de Saúde disse que o paciente segue em estado grave e “entregue aos cuidados intensivos”.