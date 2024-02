Confira os horários dos 13 blocos que desfilam com nova sonorização no Carnaval de BH

O Carnaval 2024 em Belo Horizonte terá um novo sistema de sonorização que promete oferecer maior potência para o som produzido pelos artistas e melhorar a experiência dos foliões. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, as Avenidas dos Andradas, na Região Leste, e Amazonas, no Centro, receberão o cortejo de 13 blocos, que, pela primeira vez, vão desfilar com o uso da nova tecnologia.

Por meio do patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), foram investidos R$ 4,5 milhões na estrutura.

Com o objetivo de impulsionar a criatividade e o festejo na capital, a nova sonorização foi testada no Ensaio Geral, evento que ocorreu no fim de semana dos dias 13 e 14 de janeiro, na Avenida dos Andradas. Ao todo, foram 24 apresentações nos dois dias de festa, com 24 horas de programação.

Os blocos previstos para desfilar na Avenida dos Andradas são Tchanzinho Zona Norte, Volta Belchior, Bloco da Esquina, Alcova Libertina, Havayanas Usadas, É o Amô, Juventude Bronzeada e Pisa na Fulô.

Já no trecho da Avenida Amazonas, entre as Ruas São Paulo e Tupinambás, serão realizados os cortejos dos blocos Abalô Caxi, Angola Janga, Baianas Ozadas, Ziguiriguidum, Funk You e Baianeiros.

Confira abaixo os horários de cada bloco:

Avenida dos Andradas



10/2 - sábado

Tchanzinho Zona Norte: 8h às 14h

Volta Belchior: 14h às 20h



11/2 - domingo

Bloco da Esquina: 8h às 13h

Alcova Libertina: 14h às 20h



12/2 - segunda-feira

Havayanas Usadas: 9h às 15h

É o Amô: 15h às 20h



13/2 - terça-feira

Juventude Bronzeada: 8h às 14h

Pisa na Fulô: 14h às 20h



Avenida Amazonas



11/2 - domingo

Abalô Caxi: 07h às 13h

Angola Janga: 14h às 20h



12/2 - segunda

Baianas Ozadas: 8h às 14h

Ziguiriguidum: 14h às 20h



13/2 - terça-feira

Funk You: 10h às 15h

Baianeiros: 14h às 20



Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata