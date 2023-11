Trinta e três internos foram retirados de uma clínica de reabilitação no município de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. O local foi alvo de uma operação devido a denúncias de violência contra os pacientes. Quatro pessoas foram presas.



As detenções no centro de reabilitação, voltado para dependentes químicos, aconteceram pelas acusações de sequestro, cárcere privado, maus-tratos e organização criminosa.

Os presos eram o proprietário, de 70 anos, e três funcionários, de 28, 40 e 53 anos. Eles estavam no local durante operação na clínica, que apreendeu ainda cadeados e camisas de força, que seriam usados para contenção de pacientes.Oito internos chegaram a ficar juntos trancados em um quarto, de acordo com denúncias recebidas pela Polícia Civil, que embasaram a abertura da investigação.Os levantamentos da polícia apontaram que a clínica mantinha os internos presos e exigia o pagamento para libertá-los, como uma multa pela liberação do tratamento.