Veículo ficou com a frente danificada; suspeito de assalto, ferido, ficou estendido no asfalto

Por Tiago Souza

O pastor Leonardo Sale, líder da Igreja Pentecostal Deus dos Milagres (IPTM), passou por um momento de tensão nesta quarta-feira (27) ao ser vítima de uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O religioso estava dirigindo seu veículo blindado no Jardim Oceânico quando foi abordado por dois homens em uma moto, que tentaram roubar o carro.





De acordo com o relato do próprio pastor em redes sociais, ele estava parado no sinal quando os criminosos se aproximaram. O carona da moto começou a bater no vidro do automóvel e, em seguida, apontou uma arma para o lado do motorista. “Nesse momento, virei para o lado e acelerei devido ao carro ser blindado”, explicou o pastor, que, sem perceber a presença de um criminoso à frente, acabou atropelando-o.





Leonardo destacou, com alívio, que o bandido atropelado sobreviveu. “Graças a Deus, o bandido está vivo porque é uma vida que não conhece Jesus”, escreveu o pastor em desabafo nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h37, e equipes dos quartéis da Gávea e Barra da Tijuca atenderam à ocorrência. O criminoso foi atendido no local e, posteriormente, levado para o Hospital Miguel Couto.

Esse não foi o único caso de violência envolvendo líderes religiosos na cidade. Na terça-feira (26), o pastor Silas Malafaia também foi alvo de uma tentativa de assalto, desta vez em Olaria, na Zona Norte do Rio. Durante a abordagem, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. O pastor estava acompanhado por seguranças, sendo que três deles eram policiais militares de folga.