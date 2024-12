Um oficial do Exército reagiu a uma tentativa de assalto no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, e baleou um dos criminosos na noite de sexta-feira (29). O caso ocorreu na Rua Capitão Resende, quando o militar estava com sua família dentro de um carro estacionado em frente a um portão.



Dois assaltantes, que estavam em uma moto, abordaram o veículo. Em resposta, o oficial abriu o portão e disparou contra os criminosos a queima-roupa. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens, que circulam nas redes sociais, mostram um dos bandidos caindo no chão, sem se mover, enquanto o outro fugiu a pé.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que os policiais do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender a ocorrência. O oficial relatou ter sido vítima de uma tentativa de roubo e reagiu com disparos de arma de fogo. Felizmente, o militar não foi ferido e seguiu para a 23ª DP (Méier) para registrar a ocorrência.

A delegacia investiga o caso. Embora um dos assaltantes tenha sido baleado, ele conseguiu fugir, e as autoridades estão realizando diligências para identificar e localizar os envolvidos no crime.