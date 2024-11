O Inspetor de Polícia Penal José Carlos do Nascimento Ferreira foi baleado ao sair de casa para o trabalho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nessa sexta-feira (15). O agente foi atingido por três tiros: na mão esquerda, em uma das pernas e no abdômen.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, José Carlos foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo e depois transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde está recebendo atendimento médico. A 54ª DP (Belford Roxo) está investigando o caso.

Com este incidente, sobe para 98 o número de agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2024, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Destes, 35 morreram e 63 ficaram feridos.

Apenas nesta semana, três agentes de segurança foram baleados. Entre os 98 baleados, 72 eram policiais militares, dos quais 27 morreram e 45 ficaram feridos.