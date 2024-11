Influenciador foi diagnosticado com pneumonia e, após não melhorar, teve de ser internado

O influenciador Diego Friggi, de 33 anos, morreu nesse domingo (10/11), vítima de embolia pulmonar, enquanto esperava por uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Unimed, informou a família. Com 668 mil seguidores nas mídias sociais, ele ficou conhecido por promover sorteios de prêmios, além de momentos de sua vida e reflexões.





Os parentes comunicaram que o influenciador foi ao pronto-socorro da Unimed, no Centro de São José dos Campos (SP). Friggi foi diagnosticado com pneumonia e, após ser medicado, orientado a voltar para casa.





Diego ainda retornou algumas vezes à unidade de saúde depois de não conseguir melhorar em sua residência. Na última sexta-feira (8/11), seu quadro agravou e o influenciador precisou ser internado. Além de receber o diagnóstico de embolia pulmonar, os médicos informaram à família que ele teria de ser transferido para um leito de UTI.





Unimed se pronuncia





A Prefeitura de São José dos Campos lamentou, por meio de nota, a perda e esclareceu que Friggi estava internado em um hospital particular, que seria responsável por seu atendimento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que as instituições de saúde privadas possuem obrigação legal de oferecer atendimento emergencial quando o paciente está correndo risco imediato de vida, mesmo durante o período de carência do convênio.





De acordo com o Hospital da Unimed, Diego recebeu “toda a assistência médica e hospitalar necessária”, seguindo os protocolos exigidos. A instituição disse que a transferência para uma vaga de UTI no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu devido a uma questão administrativa e que não teria afetado o atendimento ao paciente. Confira a nota na íntegra:





"A Unimed São José dos Campos informa que o paciente Sr. D.G.F recebeu toda a assistência médica e hospitalar necessária, com aplicação de protocolos de atendimento adequados pela equipe médica e multiprofissional.





Esclarecemos, ainda, que a busca por vaga para transferência ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi realizada devido a questões administrativas, sem causar qualquer prejuízo ao atendimento prestado ao paciente.





Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e qualidade dos serviços oferecidos aos nossos clientes, cumprindo rigorosamente todos os critérios regulatórios previstos pela legislação, especialmente no que se refere aos atendimentos de urgência e emergência.

Nos solidarizamos com a família do paciente e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, sempre respeitando a privacidade dos dados pessoais."