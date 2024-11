A proposta de emenda à Constituição que define a inviolabilidade da vida desde o momento da concepção está prevista para ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (13/11). O texto de autoria dos ex-deputados Eduardo Cunha, à época no PMDB-RJ, e João Campos, no PSDB-GO, foi proposto em 2012 e estava parado na comissão desde então.





A Constituição já garante a inviolabilidade do direito à vida, mas não há definição do momento em que esse direito começa a vigorar. Na prática, a proposta proíbe o aborto nas situações hoje autorizadas em lei: risco de morte para a gestante, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal (má-formação do cérebro).





A proposta voltou à discussão na Casa após a inversão da pauta na CCJC. A relatora, deputada Chris Tonietto (PL-RJ), deu parecer favorável pela admissibilidade do texto. O deputado Bacelar (PV-BA), vice-líder do governo, orientou a base a obstruir a PEC.





A parlamentar Sâmia Bomfim (Psol-SP) avalia que, caso o texto seja aprovado, outros direitos sexuais e reprodutivos serão atingidos. “A proposta interrompe pesquisas com células troncos, impede a fertilização in vitro, o congelamento de óvulos, o acesso e uso da pílula do dia seguinte, crianças vítimas de estupro serão mães, mulheres também, gestações anencéfalas precisarão ser levadas adiante, gestações com risco de morte para gestante também”, afirmou.

Em junho, o Plenário aprovou a urgência para o Projeto de Lei 1904/24, que equipara a pena para a interrupção da gestação acima de 22 semanas à de homicídio – 20 anos de prisão –, mesmo para mulheres vítimas de estupro. Após protestos por todo país e forte pressão social, a votação não avançou. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) anunciou a criação de uma comissão com representantes de todos os partidos para debater o texto, o que ainda não ocorreu.