Em um recente confronto nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o ex-deputado federal Eduardo Cunha (Republicanos) trocaram ofensas, em meio a especulações sobre uma possível candidatura de Paes ao governo do estado em 2026.

Cunha, ex-presidente da Câmara, atacou Paes ao chamá-lo de “falso” e “inconfiável” no recém autorizado X, questionando sua capacidade de angariar apoio político para uma futura corrida ao Executivo fluminense. "Será muito difícil o @eduardopaes ter apoio para ser governador, pois ele é falso e inconfiável aos olhos da classe política", afirmou Cunha.

Gente! Não tô pensando em ser candidato a governador não mas não podia deixar de registrar um elogio desses! O Eduardo Cunha me acha “inconfiável “! Ufa!!!! Em tempo: essa turma ‘cosa nostra’ é sempre assim mesmo! ???????????????????????????????? https://t.co/r3f9aNdjpc — Eduardo Paes 5??5?? (@eduardopaes) October 9, 2024

Em resposta ao post de Cunha, Paes ironizou o adversário, afirmando que as acusações recebidas são, na verdade, um elogio. "Gente! Não tô pensando em ser candidato a governador não, mas não podia deixar de registrar um elogio desses! O Eduardo Cunha me acha "inconfiável"! Ufa!!!!". Ele também se referiu a Cunha como mafioso: "Em tempo: essa turma ‘cosa nostra’ é sempre assim mesmo!", escreveu Paes no X.

Apesar de afirmar que não tem intenção de concorrer ao Governo do Rio de Janeiro, Paes, que foi reeleito, e cumprirá seu quarto mandato na capital carioca, reforça a expectativa de um confronto direto com o governador Cláudio Castro (PL). Em entrevista ao O Globo, ele criticou a liderança da Assembleia Legislativa, alegando que seus membros fazem “ameaças” e “extorsões” na relação com o governo.

Ao ser questionado sobre suas ambições futuras, uma vez que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que gostaria de ver Paes no Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paes não descartou o desejo de ser governador. Ele afirmou que "uma pessoa que tentou duas vezes não pode dizer que não quer”.

"Não desisti de ser um monte de coisa. Mas o que o tempo, as vitórias, as pancadas e os erros que cometemos trazem é mais responsabilidade pública", afirmou.