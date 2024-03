Na primeira reunião da Comissão de Educação em 2024, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada Sâmia Bonfim (Psol-SP), protagonizaram um momento de atrito. O encontro do colegiado nesta quarta-feira (13/3), o primeiro sob o comando do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, durou 2h e ocorreu com poucas intercorrências. A psolista, no entanto, disse lamentar que o colegiado tenha Nikolas como presidente.

“Muita gente tem um certo temor sobre os rumos da nossa comissão. Eu não temo, apenas lamento que uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem compromisso com a educação, com um histórico de terraplanismo e distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente as verdades precisam ser ditas”, disse Sâmia Bonfim.

A deputada paulista afirmou que não é simples mexer com a educação pública e que não será fácil para Nikolas criar distrações. Sâmia ainda disse que a última pessoa que tentou “disputar com a educação pública brasileira” está “inelegível” e que, em breve, “estará presa”, fazendo uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No final da sua fala, a psolista começou a ser interrompida por deputados aliados de Nikolas Ferreira. O novo presidente da Comissão de Educação, no entanto, destacou que nenhum colega parlamentar, incluindo os de esquerda, fizeram ataques pessoais.

“Concordo que esse é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive estou feliz quanto a isso, porque disseram que deixariam divergências políticas, ideológicas e pessoais de lado”, disse Nikolas, lembrando que recebeu 1,5 milhão de votos nas eleições.

“Agora, te respondendo, porque você me deu esse direito. Se eu, com 1 milhão e meio de votos não posso estar aqui, fica complicado. Minha representação é dada não por você, mas por quem votou em mim, ok? Eu também lamento um monte de coisa, mas nem por isso eu falo”, completou o deputado mineiro.

Nikolas prega respeito

Ao abrir a primeira reunião da Comissão de Educação, Nikolas desejou bom trabalho aos colegas, lembrou que a eleição do colegiado foi “conturbada”, mas que seu papel é tratar todos da melhor forma possível.

“Eu vejo que nós temos divergências de ideias e isso é saudável. Acredito que todos nós precisamos ter divergência. Quando todos concordam com a mesma ideia, de fato as coisas estão estranhas. A educação no Brasil precisa ser colocada em primeiro lugar, muitas vezes acima das nossas convicções”, disse.

Ao tomar a palavra, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), rival de Nikolas desde os tempos de Câmara Municipal de Belo Horizonte, lembrou que as divergências entre os dois foram parar até na Justiça, mas disse que é preciso ter “espírito republicano”.

“O senhor se lembra da nossa relação na Câmara de Vereadores, em que buscamos levar o bom tom. Espero que nesta comissão seja assim. Pode contar com a minha parte para o bom debate, para que a gente faça uma condução saudável dos trabalhos”, disse.



O colegiado ainda aprovou um convite para ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O requerimento foi apresentado pela base governista, assinado pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP).