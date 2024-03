O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), anunciou nesta quarta-feira (13/3), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM).



"Hoje, além da inauguração da planta de fertilizantes, também estamos confirmando, sob a orientação do presidente Lula, a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral. E na primeira reunião do CNPM, já no próximo mês, vamos propor o Programa Mineração para Segurança Alimentar”, revelou.

A declaração aconteceu durante a inauguração da última fase do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. O governador Romeu Zema (Novo) e outras autoridades também participaram do evento.

De acordo com a pasta, o grupo terá a participação de 17 ministérios, além do Serviço Geológico do Brasil (SGB), com o objetivo de assessorar o presidente da República.

Mapeamento geológico

Silveira também assinou uma portaria instituindo o Plano Decenal de Mapeamento Geológico Básico e Levantamento de Recursos Minerais (PlanGeo), que estabelece as diretrizes e orientações sobre o planejamento e execução das atividades pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).