Presidente Lula posa para foto com funcionários da EuroChemm durante a a visita à área industrial do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira (13/3), em Minas Gerais, a importância do investimento na produção de alimentos.



"Não existe arma de guerra mais valiosa que o alimento. E se o fertilizante é tão importante para o setor agrícola, nós precisamos ser autossuficientes na produção dele", declarou Lula.

Ele participa da inauguração da última fase do Complexo Mineroindustrial da Eurochem, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, ao lado do governador Romeu Zema (Novo). Ambos fizeram uma visita à nova planta de operação antes da solenidade.

"O Brasil é um país agrícola com potencial extraordinário, quase imbatível pelo alto grau de investimento em ciência, tecnologia e genética", afirmou.

Também estão presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB); o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo); o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro (PSD).

Para recebê-los, foi montada uma estrutura com capacidade para 400 convidados. A grande tenda, que está localizada entre as áreas administrativa e operacional, conta com sala para a presidência, sala VIP, centro de T.I., área de convivência e duas cabines de imprensa.

Visita ao Complexo

O Estado de Minas esteve na planta para conhecer de perto e acompanhar a inauguração. A nova fase representa um momento importante para a EuroChem, fabricante de capital russo com sede na Suíça, pois vai integrar as operações da extração do fosfato à produção de fertilizantes dentro do Complexo, após dez anos sendo de construção – anteriormente, o projeto pertenceu a outras duas empresas. Já a mina a céu aberto, com um ciclo de vida de 25 anos, existe desde 2018.

Com investimento próprio de US$ 1 bilhão no projeto, a EuroChem traçou como meta produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano a partir de 2025 - e metade disso até dezembro.