Local do evento de inauguração de unidade industrial da Eurochem,no Triângulo Mineiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Minas Gerais nesta quarta-feira (13/3) para inaugurar a última fase do Complexo Mineroindustrial da EuroChem, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.

Com investimento próprio de US$ 1 bilhão no projeto, a empresa tem como meta produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano a partir de 2025 - e metade disso até dezembro.

O evento também é significativo porque trata-se do terceiro reencontro de Lula com o governador de MG, Romeu Zema (Novo), em menos de um mês.

Também participam o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo). Além deles, estão confirmados os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro (PSD).

Veja aqui todas as informações sobre a inauguração.