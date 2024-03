O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (13/3) para a inauguração da última fase do Complexo Mineroindustrial da EuroChem, em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.

Com investimento próprio de US$ 1 bilhão no projeto, a empresa tem como meta produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano a partir de 2025 - e metade disso até dezembro.

O evento marca o terceiro reencontro do petista com o governador Romeu Zema (Novo) em menos de um mês. Também participam o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo). Além deles, estão confirmados os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro (PSD).

O Estado de Minas esteve na planta para conhecer o processo e acompanhar a inauguração, que representa um momento importante para a EuroChem, fabricante de fertilizantes com capital russo e sede na Suíça. A partir de agora, a empresa vai integrar as operações da extração do fosfato à produção de fertilizantes dentro do Complexo após dez anos de construção - anteriormente, o projeto pertenceu a outras duas companhias. Já a mina a céu aberto, com um ciclo de vida de 25 anos, existe desde 2018.

“Tem a mineração da rocha fosfática e o passo seguinte é aumentar a concentração de fosfato no produto; o minério bruto tem 4,5% de fosfato, mas, para a produção de fertilizantes, é preciso que essa concentração chegue a 34%. Além disso, para chegar ao produto final é preciso misturar ácido sulfúrico e ácido fosfórico, que também serão fabricados na planta e, por fim, o material é granulado. Na sequência, serão armazenados e distribuídos. É por isso que falamos em produção verticalizada. Todos esses processos serão feitos na mesma área, o que faz o negócio ser eficiente”, explicou David Crispim, diretor de operações do Complexo de Salitre.

David Crispim, diretor de operações, e Eduardo Carnaúba, gerente geral apresentam a planta para jornalistas convidados pela EuroChem para a inauguração Divulgação/EuroChem

A capacidade produtiva da nova planta representa um aumento de 15% nos 6 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados feitos por ano no Brasil atualmente. Já o consumo nacional, fica na faixa dos 40 milhões de toneladas no mesmo período. O produto final poderá ser vendido para as unidades misturadoras da própria EuroChem e também para outras empresas.

Novo PNF

Em novembro, o Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), criado em 2022, foi revisado com cinco diretrizes, 27 metas e 168 ações de curto, médio e longo prazos. De acordo com o governo federal, o objetivo é reduzir a dependência externa do país nesse setor, dando competitividade e sustentabilidade à produção brasileira.