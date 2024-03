O governo federal anunciou, nesta terça-feira (12), a criação de 100 novos institutos federais (IFs) de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. Um dos convidados presente na cerimônia de lançamento é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais parlamentares da oposição do governo Lula e que foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Segundo o Ministério da Educação, o Sudeste receberá 27 instituições de ensino, destas, oito serão em Minas Gerais. As unidades serão construídas em Belo Horizonte, Sete Lagoas, João Monlevade, Itajubá, Caratinga, São João Nepomuceno, Minas Novas e Bom Despacho. Ainda conforme o Ministério da Educação, a Região Nordeste é a que receberá o maior número de novas unidades, totalizando 38 novos institutos federais.

Com a construção das novas unidades, o país passará a ter 702 institutos federais. Ao todo, serão investidos R$ 3,9 bilhões do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, sendo R$ 2,5 bilhões para as novas unidades, e R$ 1,4 bilhão para a consolidação das unidades atuais, proporcionando melhorias nos refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aulas e equipamentos.

A estimativa é que as novas unidades proporcionem mais de 140 mil novas vagas em todo o país. Confira onde serão os novos institutos:

Sudeste: 27 novos institutos federais

12 - São Paulo

8 - Minas Gerais

6 - Rio de Janeiro

1 - Espiríto Santo

Sul: 13 novos institutos federais



5 - Paraná

5 - Rio Grande do Sul

3 - Santa Catarina

Norte: 12 novos institutos federais



5 - Para

2 - Amazonas

1 - Rondônia

1 - Acre

1 - Amapá

1 - Roraima

1 - Tocantins

Centro-Oeste: 10 novos institutos federais

3 - Goiás

3 - Mato Grosso

2 - Distrito Federal

2 - Mato Grosso do Sul

Nordeste: 38 novos institutos federais



8 - Bahia

6 - Pernambuco

6 - Ceará

4 - Maranhão

3 - Paraiba

3 - Rio Grande do Norte

3 - Piauí

3 - Alagoas

2 - Sergipe

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, os locais escolhidos seguiram diversos critérios. "Primeiro, olhar para os vazios demográficos, olhar para a proporção de matrícula ensino-técnica ofertada em cada estado, olhar para a proporção de população e número de institutos por população em cada estado", explicou.

Camilo Santana disse ainda que o objetivo do governo é conseguir construir mais institutos, além dos 100 novos anunciados hoje, até o fim do mandato. "Eu sei que nós temos tido uma cobrança de prefeitos, parlamentares, da sociedade para a criação de mais institutos federais. Isso é uma coisa boa, é a sociedade querendo novos institutos federais, porque ele traz resultados efetivos para a vida de estudantes brasileiros. O presidente até me disse: - 'Ministro Camilo, diga na sua fala que nós estamos lançando aqui hoje 100 institutos, mas nós vamos lançar mais institutos ainda no nosso governo para ampliar as unidades em todo o país, em todo o estado da federação' -", ressaltou o ministro.



Nikolas presente

A presença de Nikolas ocorre após uma demonstração de pacificação do parlamentar. Na primeira reunião da Comissão de Educação com Nikolas à frente do colegiado, o deputado pautou o projeto de uma parlamentar petista.

A primeira pauta requer a realização de uma audiência pública para debater a criação do Dia Nacional da Robótica. "Um bom requerimento. É raro, mas acontece", disse Nikolas.