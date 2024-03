Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de Divulgação dos Resultados do Novo PAC Seleções, com a presença vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Margareth Menezes (Cultura).

Em pouco mais de seis meses, a reprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de São Paulo cresceu nove pontos e marcou 34%. Já o índice dos que consideram a gestão do petista como ótima ou boa é de 38%. Outros 28% avaliam como regular. Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (12/3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa de hoje foi feita nos dias 7 e 8 de março, com 1.090 entrevistados de 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

No levantamento anterior, realizado em agosto do ano passado, Lula era aprovado por 45% dos eleitores paulistas, considerado regular por 29% e ruim ou péssimo por 25% dos entrevistados.

Na cidade de São Paulo, Lula tem índices melhores de aprovação entre eleitores com 60 anos ou mais (45%, compõem 23% da amostra) e que cursaram até ensino fundamental (47%, são 21% da amostra).

Já a reprovação é mais alta entre os evangélicos (25% da amostra). Nesse segmento, que é tradicionalmente mais ligado ao bolsonarismo, o índice de ruim/péssimo de Lula chega ao patamar de 49%.



O Datafolha também apontou a intenção de voto na corrida municipal de 2024, com Guilherme Boulos (Psol), apoiado por Lula, e Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Jair Bolsonaro (PL). Ambos aparecem tecnicamente empatados, com 30% e 29%, respectivamente.