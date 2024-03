O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (11/3) que a economia brasileira está bem, mas que ele espera que o cenário melhore nos próximos anos. O petista também falou sobre a importância da Petrobras e do Banco Central durante entrevista concedida ao jornalista César Filho para o jornal SBT Brasil.

"Economia está bem, mas não tão bem quanto a gente espera. Eu quero deixar a economia mais forte, salário mais forte, emprego mais forte e a participação das pessoas no consumo da comunidade brasileira mais forte. Para isso temos que baratear produtos e alimento. (...) A economia cresceu melhor que o FMI previa e que os pessimistas previam, mas está muito longe do que eu quero", comentou.

Durante a entrevista, o petista também falou sobre a importância da Petrobras não focar em dividir os dividendos apenas com acionistas, mas sim com a população brasileira em geral.

"Tenho o compromisso de reduzir o preço do combustível, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel. A gente tinha o preço comparado ao mercado internacional", afirmou, comparando o "mercado" com um "dinossauro voraz", que busca comer tudo e não deixar nada para uma parcela da população menos abastada.

Apesar da valorização da petroleira, o presidente afirmou que o Brasil persegue a transição energética, querendo transformar o "país no centro do mundo da energia renovável", dando mais espaço para biodiesel, etanol, energia solar, hidrogênio verde e outros combustíveis.

Banco Central

A Selic que, no começo do atual governo, marcava 13,75% vem sendo reduzida desde agosto de 2023, chegando ao atual valor de 12,25%. A manutenção dos juros básicos durante os primeiros meses do petista é atribuída, por ele, ao presidente do Banco Central, Campos Neto, mas ele tem esperança de que a taxa siga baixando.

"Vamos ter que ter paciência que vá reduzindo a taxa de juros para que a gente possa sonhar em ter política de crédito para pequenas e médias empresas, pequenos e médios empreendedores individuais, cooperativa e que a economia possa deslanchar. (...) Só tem sentido a economia crescer, se o povo crescer junto. Economia tem que crescer não para enriquecer o banqueiro ou empresário, mas para o povo mais humilde", afirmou Lula.