O Blog do Vicente conversou nesta semana com sete analistas estrangeiros, a maioria, europeus, cujas empresas têm negócios com o Brasil. E "todos, sem exceção, se mostraram perplexos diante da capacidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de enterrar o próprio governo", diz o jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense.



"Para esses especialistas, se continuar agindo de forma atabalhoada, com os dois pés no passado, Lula entregará, de mãos beijadas, o Brasil à extrema-direita nas próximas eleições", afirma o blog. De acordo com esses profissionais, "o líder brasileiro está criando todas as condições para que a aversão dos eleitores a seu governo aumente".



Ainda segundo o jornalista, um dos analistas afirmou que “Lula está matando o governo dele pela boca”. E completa: “Tem falado uma série de bobagens, que são amplificadas por meio das redes sociais da extrema-direita em todo o mundo. É quase um caso único de um presidente que cria provas contra ele mesmo”, diz o especialista francês.

Os entrevistados concordam que, do ponto de vista econômico, o país está melhor agora que no fim do mandato de Jair Bolsonaro. Mas o que chamam de "deslizes" do governo Lula neste início de ano, podem comprometer a gestão. E já vêm comprometendo, conforme mostram recentes pesquisas de opinião pública.

