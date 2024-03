Ao ser questionado sobre a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na cerimônia do Ministério da Educação que anunciou a construção de 100 novos Institutos Federais (IFs), o líder do governo, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) disse que ficou "muito feliz" com a presença do parlamentar, pois ele presenciou feitos do governo Lula que não foram concretizados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Fiquei muito feliz! Ele assistindo o que o governo dele não fez sendo feito no nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele", disse o líder do governo ao comparar os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Presença de Nikolas

Nikolas, recém eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, participou da cerimônia a convite do governo federal. Após o evento, ele avaliou que o convite tinha a intenção de “descredibilizá-lo”.



Segundo o deputado mineiro, o governo ligou diversas vezes para seu gabinete. “Eu percebi que, obviamente, se tratava mais de um convite para poder me descredibilizar caso eu não viesse, do que de fato um convite. Eu vim, fiz meu papel de fiscalização, afinal de contas sou presidente da Comissão de Educação. Fui muito bem tratado pelos alunos, e não tão bem tratado pelo público”, disse.

Nikolas ainda afirmou que vai fiscalizar a execução das obras para “poder ver se o anúncio vai sair do papel”.

Dos 100 novos IFs, Minas Gerais vai receber oito unidades que serão construídas em Belo Horizonte, Sete Lagoas, João Monlevade, Itajubá, Caratinga, São João Nepomuceno, Minas Novas e Bom Despacho.

“Anunciar, até papagaio anuncia. Anunciaram picanha e entregaram abóbora. Então vamos ver, de fato, o que vai suceder disso daí. E obviamente deram um tiro no pé, as manchetes agora serão quais: ‘Nikolas o democrata?’, ‘Nikolas o traidor do Bolsonaro?’. Não vai colar, né? Tentem novamente na próxima”, ironizou o mineiro.