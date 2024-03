O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a construção de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) durante evento no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (12/3). Para Minas Gerais, serão oito unidades que, segundo o Ministério da Educação, serão instaladas em municípios que não possuem IFs ou com baixa cobertura de educação profissional.



Os novos campi serão construídos em Belo Horizonte; João Monlevade; Itajubá; Sete Lagoas; Caratinga; São João de Nepomuceno; Minas Novas; e Bom Despacho. Ainda de acordo com o MEC, o investimento estimado para as unidades é de R$ 200 milhões, com a capacidade de gerar 11.200 vagas. Os recursos estão no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Em seu pronunciamento, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que as novas unidades são uma cobrança de prefeitos, parlamentares e da sociedade civil. “Nós tivemos critérios na escolha destes institutos. Primeiro, foi olhar para os vazios demográficos, a proporção de matrícula ensino-técnico ofertado em cada estado, olhar para a proporção de população e número de institutos por população em cada estado. [A cobrança] É a sociedade querendo novos institutos federais, porque ele traz resultados efetivos para a vida de estudantes brasileiros”, disse.

Ainda de acordo com o MEC, as obras marcam a retomada no programa de expansão dos IFs, quase 10 anos após a última expansão estruturada da rede federal. O objetivo da pasta é aumentar a oferta de vagas na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), criando oportunidade para jovens adultos. Camilo Santana ainda ressaltou que novas unidades devem ser criadas até o final do governo Lula.

“O presidente até me disse: 'Ministro Camilo, diga na sua fala que nós estamos lançando aqui hoje 100 institutos, mas nós vamos lançar mais institutos ainda no nosso governo para ampliar as unidades em todo o país, em todos os estados da federação'", ressaltou o titular da pasta.

Em toda a Minas Gerais, a rede federal conta com 72 IFs, distribuídos em 64 municípios. Entre os IFs anunciados, apenas Belo Horizonte já possuía um campus. Os institutos federais são especializados na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior, em cursos ofertados de maneira gratuita.

Os dados do MEC dão conta de que atualmente são 682 unidades e mais de 1,5 milhões de matrículas na rede federal de ensino. Com os novos campi, serão um total de 702 campi de IFs pelo país. Segundo Lula, o objetivo é chegar à marca de 1 mil institutos até o fim de 2026.

“Eu lembro da loucura do Túlio Maravilha tentando marcar mil gols, do Romário tentando marcar mil gols, lembro da festa do Pelé em marcar mil gols. Porque não podemos marcar mil Institutos Federais neste país? É com base no investimento na educação que podemos ter a certeza de que este país, vai chegar a ser um país de primeiro mundo, desenvolvido. Um país de sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média, porque nós não fizemos opção de sermos pobres”, frisou Lula.

Investimento

Para construir as novas unidades e consolidar as já existentes, o governo vai investir R$ 3,9 bilhões em obras, por meio do PAC. O estimado é que deste montante, R$ 2,5 bilhões sejam destinados de fato para a criação dos novos Institutos Federais. Os outros R$ 1,4 bilhão serão pactuados na construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, sala de aula e aquisição de equipamentos.

Ainda de acordo com o MEC, cada unidade tem o custo estimado de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para a infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário. A expectativa é que no total sejam criadas 140 mil vagas no ensino profissional e técnico.

Como de praxe, Lula criticou quem classifica os recursos usados na educação como “gasto”. “É proibido no meu governo falar que dinheiro da educação é gasto. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia, gastar fortuna para combater droga, contrabando, o crime organizado. Isso é gasto”, ressaltou.

Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), recém empossado como presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, participou do evento a convite do governo Lula. Membro conhecido do núcleo duro do bolsonarismo, o mineiro afirmou que o convite foi uma tentativa de “descredibilizá-lo” com a possível ausência. Ele também frisou que vai fiscalizar as obras no âmbito do colegiado que preside. “Anunciar, até papagaio anuncia. Então, vamos ver, de fato, o que vai suceder disso daí”, disse.