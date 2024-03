Zema pregou diálogo com Lula e disse que aprendeu a conviver com as diferenças

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), volta a se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (12/3). Será a terceira vez em que os dois estarão juntos desde o primeiro encontro, ocorrido no início de fevereiro (8/2), em BH, marcando o início das conversações entre o governo estadual e federal sobre a dívida de Minas com a União, avaliada em R$160 bilhões.

Desta vez, o encontro ocorrerá em Minas Gerais, onde o presidente e o governador visitarão a região do Salitre, localizada no Alto Paranaíba, para participar da cerimônia de inauguração de um complexo de produção de fertilizantes fosfatados.

Além do governador, o vice-governador Matheus Simões (Novo) estará presente. Também está confirmada a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

O complexo adicionará 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano ao agronegócio brasileiro, representando cerca de 15% da produção nacional desse insumo, reduzindo a dependência de importações. A planta pertence ao grupo EuroChem, líder mundial na produção de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, que atua fortemente no Brasil desde 2016.

Nos bastidores, o presidente vem sendo aconselhado a visitar mais frequentemente o estado, uma vez que a falta de suas visitas na região pode prejudicar a popularidade de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país.



Esperava-se que Lula também visitasse Juiz de Fora, na Zona da Mata, mas até o momento não há perspectiva de que o presidente vá à cidade governada por Margarida Salomão (PT).



Além de Minas, Lula também planeja visitar, nas próximas semanas, os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, com o objetivo de acompanhar o andamento das obras do governo federal em todo o país. O Palácio do Planalto e o Itamaraty também estão planejando uma viagem para o Chile e a Colômbia.

Relação Zema x Lula



Esta é a segunda vez que o presidente visita Minas durante seu terceiro mandato. Na última visita ao estado, no início de fevereiro, o presidente se encontrou pela primeira vez com Romeu Zema. Esse encontro marcou o início de um diálogo sobre a questão da dívida mineira com a União. Na semana passada, Zema foi a Brasília e teve uma reunião privada com o presidente, sendo o primeiro governador a se encontrar com Lula a portas fechadas.

Após o encontro, Zema, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que Lula é "tão democrata" quanto ele.

O governador deve retornar a Brasília ainda neste mês para mais reuniões com o governo federal, desta vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.