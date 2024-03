O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que é "lamentável" o Brasil ter um presidente "tão baixo nível". As críticas do parlamentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorrem após uma fala do petista, em que ele afirma que 735 milhões de pessoas passam fome. A fala do presidente aconteceu durante entrevista ao telejornal SBT Brasil.

Em suas redes sociais, nessa terça-feira (12/3), Flávio criticou o presidente o chamando de 'mentiroso'. Ele publicou um trecho da entrevista e na sequência uma imagem que dizia que o Brasil possui 203 milhões de pessoas, conforme o Censo 2022, insinuando que o presidente Lula mentiu sobre o dado. Acontece que o presidente Lula se referia a população mundial que passa fome, não apenas a do Brasil.

No ano passado, a Organização das Nações Unidas (ONU) informou que 735 milhões de pessoas não tinham o que comer, das quais 21,1 milhões estavam no Brasil.

"A máquina de mentir ataca novamente! Ninguém acredita mais nesse discurso apelativo de quem nunca deixou o palanque de lado. Lamentável o Brasil ter um presidente tão baixo nível!", disse Flávio Bolsonaro.

A máquina de mentir ataca novamente!



Ninguém acredita mais nesse discurso apelativo de quem nunca deixou o palanque de lado.



pic.twitter.com/plFDFVbDAw — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2024

O vídeo também exibia uma fala antiga do Lula, em que ele dizia que já afirmou dados sem saber a origem dos números.



"Como eu fui oposição muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente! Era bonito a gente viajar o mundo e falar: “No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem…”, a gente nem sabia… “Tem nem sei quantos milhões de abortos.” Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe. Se um cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas tinha que dizer números", diz Lula.

A fala do presidente foi em 2009, durante uma coletiva de imprensa a blogueiros.

"Eu não esqueço nunca. Um dia eu tava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu tava lá falando, eu tinha uns números, nem sei direito de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou… Mas eu tava dizendo: “Porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua”. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim: “Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.” (RISOS) Então, tem gente que gosta de falar assim. Eu então, hoje, quando eu cito número eu quero saber da fonte. Me dê a fonte pra eu não errar", continuou o presidente no vídeo.