Deputada Érika Hilton é autora de PEC que altera regime de trabalho no Brasil

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) anunciou na manhã desta quarta-feira (13/11) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 alcançou as 171 assinaturas, a quantidade mínima para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados. Segundo ela, já são quase 200 parlamentares apoiando o projeto.





“Graças à mobilização da sociedade, em todo Brasil, ultrapassamos as 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC contra a Escala 6x1 e já nos aproximamos de 200 signatários e coautores”, publicou a parlamentar na rede social X.







Ela ainda informou que a proposta ainda pode receber assinaturas no dia de hoje. Hilton ainda anunciou que ela e o vereador de São Paulo Rick Azevedo (PSOL), líder do Movimento Vida Além do Trabalho, vão conceder uma entrevista coletiva às 17h para detalhar os próximos passos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Veja quais deputados já assinaram a proposta: